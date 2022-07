Bow Anderson a lansat single-ul Selfish

Stiri pe aceeasi tema

- Willow a lansat single-ul “ its my fault”. „Este prea des intalnit momentul in care incercam sa dam vina pe alții pentru ranile noastre. Chiar daca niciunul dintre noi nu este perfect, intr-o anumita calitate, noi suntem cei care ne permitem sa intram in situații care nu servesc scopului nostru cel…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- M.I.A. a lansat single-ul “The One”. Produsa de Rex Kudo și T-Minus, piesa semnifica o noua era captivanta pentru artistul și activistul, care ramane unul dintre cei mai talentați creatori captivanți și inovatori ai unei generații. Piesa vine cu confirmarea ca un nou album, intitulat „MATA”, este pe…

- Em Beihold a lansat single-ul “Too Precious”. Consolidat ca unul dintre cei mai tari artiști noi ai anului 2022, cantareața și compozitoarea Em Beihold (pronunțat bye-hold) din Los Angeles dezvaluie un nou single și videoclip. Piesa este susțtinuta de un pian jazz și un ritm puternic, in timp ce ea…

- Jack Savoretti a lansat single-ul “Dancing Through The Rain”. Piesa este a doua melodie noua care va fi disponibila pe Europiana Encore, o ediție speciala extinsa a albumului sau. Noul proiect va fi lansat pe 20 mai. Redata in premiera in emisiunea de dimineața de la Radio 2, „Dancing Through The Rain”…

- Bow Anderson a lansat single-ul “Mama Said”. Acesta vine dupa hit-ul viral „20s” al star-ului pop, care a ajuns la peste 4 milioane stream-uri. Dupa EP-ul de debut al lui Bow, „New Wave”, „20s” a fost startul lui Bow in 2022, precum și turnee cu Mimi Webb, Ella Eyre și Tom Walker. „Mama Said” este un…

- Ioan Popovici, solistul formației FlareHead a lansat prima sa piesa sub nume propriu, single-ul Voyager avand parte și de un videoclip. „Prima mea piesa vorbește despre puterea de a schimba lucrurile, de a ne schimba propriul destin… de a avea aceasta curiozitate… de a-ți asuma acest risc. Pentru mine…

- AURORA a lansat noul ei single – “The Woman I Am”. Explorand teme de incredere in sine și mandrie, piesa este prima extrasa dintr-o versiune speciala deluxe a albumului – “The Gods We Can Touch”. Cantareața norvegiana a spus despre piesa: „Aceasta este o oda divinitații feminine. Nu este intotdeauna…