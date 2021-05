Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul rutier, soldat cu decesul unui barbat, de 67 de ani, s-a produs luni dimineata, 3 mai, a doua zi de Paște, pe raza comunei Santa Mare din judetul Botosani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres. Autoturismul…

- Un grav accident rutier, soldat cu decesul unui barbat, s-a produs luni dimineata, pe raza comunei Santa Mare din judetul Botosani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu.

- Un grav accident rutier, soldat cu decesul unui barbat, s-a produs luni dimineata, pe raza comunei Santa Mare din judetul Botosani, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, Dorina Lupu. Autoturismul in care se afla barbatul a lovit un stalp din beton…

- O tanara de 24 de ani a fost ranita intr-un accident de circulatie care a avut loc, duminica, pe soseaua care face legatura intre orasele Hunedoara si Calan, dupa ce masina condusa de victima a lovit un cap de pod si s-a rasturnat, ramanand blocata pe plafon. Potrivit Inspectoratului pentru…

- Parintii au observat ca micuțul are dificultati in respiratie si au incercat sa scoata banul din corpul baietelului, dar nu au reusit, cerand sprijinul cadrelor medicale. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botoșani, Dorina Lupu, a transmis ca baietelul din comuna Albești,…

- O femeie in varsta de 86 ani a decedat in urma unui incendiu care a cuprins, in noaptea de joi spre vineri, o locuinta de pe raza localitatii Siliscani din comuna Gorbanesti, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei…

- Doi tineri au murit, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren. Este vorba de un barbat de 23 ani și o femeie de aproximativ 20 de ani, ambii cu leziuni incompatibile cu viața. Tragedia s-a petrecut in zona comunei Vladeni, in judetul Iasi. Un tren de calatori care circula…

- Grav accident de circulație s-a petrecut duminca in localitatea Vladeni din Iași. Doi tineri, un barbat in varsta de 23 de ani și o femeie in varsta de 20, și-au pierdut viața, dupa ce mașina in care se aflau a fost lovita de un tren, potrivit Ziarul de Iași . Cei doi tineri mergeau spre Suceava, iar…