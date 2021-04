O piata mobila pentru vanzarea produselor agro-alimentare traditionale a fost inaugurata, sambata, la Botosani, la initiativa Asociatiei Crescatorilor de Ovine si Caprine Moldoovis. Asociatia Moldoovis a cumparat patru rulote pe care le pune, gratuit, la dispozitia membrilor sai, oferind acestora posibilitatea de a-si valorifica marfurile proaspete obtinute in fermele proprii, incepand de la produse lactate si din carne pana la legume si fructe. "Magazinul de rulote" a fost amplasat, sambata, in Piata Centrala din municipiul Botosani, insa, in functie de solicitarile populatiei, va fi mutat…