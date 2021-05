Stiri pe aceeasi tema

- Grupul german Bosch a încheiat anul fiscal 2020 cu vânzari consolidate în valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) în România, înregistrând astfel o creștere de aproximativ trei procente în comparație cu anul precedent. Compania…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2020 cu vanzari consolidate in valoare de aproape 2,2 miliarde de lei (448 de milioane de euro) in Romania, inregistrand astfel o creștere de aproximativ trei procente in comparație cu anul precedent. Vanzarile totale…

- Germania raporteaza ca incidenta cumulata a cazurilor de Covid-19 a inregistrat o scadere constanta timp de sase din ultimele sapte zile. Acest fapt demonstreaza ca tara a inceput sa controleze cel de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, informeaza Agerpres . Institutul Robert Koch (RKI) a informat…

- Uber a anunțat extinderea în mai multe orașe a doua servicii lansate anul trecut în premiera. Uber Hourly este o opțiune introdusa pentru prima oara în SUA, în mai anul trecut, iar pentru 50 de dolari poate fi închiriat cu ora un șofer care sa faca oricâte opriri…

- Producatorul de mase plastice Sterk Plast a obținut un ajutor de stat de 2,5 milioane de euro, parte a unui proiect de investiții de 5 milioane de euro. Demersul Sterk Plast a fost susținut de compania de consultanța specializata in atragerea de fonduri nerambursabile REI Finance Advisors. Proiectul…

- Intervențiile chirurgicale neimportante se amana, spitalele sunt pline de bolnavi COVID-19. Ce intervenții se vor efectua in regim normal Aglomerarea spitalelor din cauza numarului mare de cazuri de imbolnaviri cu Covid-19 duce la masuri neobisnuite, despre care este important sa fim informati. Autoritatile…

- ”In 2020, vanzarile grupului au crescut cu 2% in comparatie cu anul precedent, la 203,7 milioane lei. Piata romaneasca a ramas cel mai important motor de crestere de+24% de la an la an si reprezentand 51% din vanzarile grupului. Vanzarile in Moldova au scazut cu -38% fata de anul precedent, fiind piata…

- In anul 2020 Chimcomplex a inregistrat o cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei, in scadere de la 1,27 miliarde lei in 2019. ”Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, anunta pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu EBITDA de 257 de milioane de…