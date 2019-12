Boris Johnson: Finanţarea publică a BBC ar trebui pusă sub semnul ntrebării Modul de finantare al BBC ar trebui pus sub semnul întrebarii pentru ca este neclar daca radio-televiziunea nationala trebuie sa continue sa fie sustinuta din bani publici, a declarat luni prim-ministrul britanic Boris Johnson, relateaza Agerpres.



BBC este în prezent finantata prin intermediul unei taxe anuale pe care o plateste orice gospodarie, organizatie sau firma care beneficiaza de servicii de televiziune, iar Johnson se întreaba daca sistemul este unul potrivit pentru aceste timpuri.



