- Zelenski a mers in America cu gandul la ajutoare de 60 de miliarde de dolari, dar a plecat doar cu 200 de milioane. Nu a reusit sa ii convinga pe republicanii lui Trump sa aprobe fondurile de care Ucraina are nevoie pentru a tine piept Rusiei. Va primi ajutor, insa, din Romania.

- Centrele de control pentru rachetele balistice nucleare intercontinentale ale Americii au un fel de aspect retro din anii 1980, cu panouri de calcul și comutatoare masive, inclusiv unul critic pe care scrie „lansare”. Aceste structuri subterane sunt pe cale sa fie demolate, iar silozurile de rachete…

- Companii militare și de securitate private (PMSC) ofera servicii in intreaga lume guvernelor naționale, organizațiilor internaționale și actorilor nestatali in schimbul unor profituri substanțiale. In cea mai mare parte a secolului al XX-lea, privatizarea razboiului nu a fost o opțiune viabila și aproape…

- Exportatorii ucraineni de produse agricole au lasat aproximativ trei miliarde de dolari din veniturile lor peste hotare, de cand Rusia a invadat tara, ceea ce se adauga presiunilor asupra rezervelor valutare, conform estimarilor Bancii Centrale, consultate de Bloomberg.

- Valoarea totala a investitiilor OMV Petrom sunt estimate pentru intreg anul 2023 sa ajunga la 5,5 miliarde lei, in crestere fata de 2022, dedicate in principal proiectului Neptun Deep, proiectelor cu emisii de carbon reduse si zero, precum si reviziei generale planificate a rafinariei Petrobrazi, informeaza…

- Știați ca studii recente au descoperit ca aproximativ 67% dintre studenții de la facultate pariaza pe sport? Este vorba despre o mulțime de tineri adulți. Bineințeles, acest lucru este de ințeles avand in vedere cat de populare sunt pariurile sportive in randul celor intre 18 și 24 de ani. Desigur,…

- Pfizer si-a redus previziunile privind veniturile pentru intregul an cu 13% si a declarat ca va reduce locuri de munca si cheltuieli in valoare de 3,5 miliarde de dolari, din cauza vanzarilor mai mici decat se astepta ale vaccinului si tratamentului sau pentru COVID-19, transmite Reuters, conform news.ro.Pfizer…

- Suma reprezinta intre 14% si 16% din profiturile operationale obtinute anual de Apple. De asemenea, estimarea oferita de Bernstein este mult mai mare decat ceea ce crede autoritatea americana pentru concurenta, care, estima valoarea contractului dintre cei doi giganti la 10 miliarde de dolari. Bernstein,…