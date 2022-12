Stiri pe aceeasi tema

- CAM SCUMPE… Proiectul privind aprobarea Programului și Devizului Estimativ ale activitaților cultural-artistice si sportive din lunile ianuarie și februarie 2023 va fi dezbatut pe 21 decembrie, anul acesta. Proiectul de hotarare a fost inițiat ca urmare a raportului Direcției de Cultura condus de…

- Femeia care a intrat in sediul Alpha Bank cu o foarfeca in mana era disperata din cauza datoriilor. Ratele femeii ajunsesera la cateva mii de lei, iar banii pe care ii caștiga de la un restaurant din Copou nu erau suficienți Ratele uriașe și banii puțini ii scot pe romani din minți. Zilele trecute,…

- START… Municipiul Vaslui a imbracat haine de sarbatoare, joi seara, odata cu aprinderea iluminatul festiv din centrul orașului. Deși temperaturile sunt foarte scazute, vasluienii au ieșit cu mic cu mare din case pentru a vedea bradul de Craciun, dar și pentru a urmari repertoriul soliștilor care au…

- LA JUDECATA… Primaria și Consiliul Local Vaslui s-au pricopsit cu un nou proces in instanța. Acțiunea a fost formulata de directorul Centrului de Afaceri Vaslui, Florin Sarbu, insa in calitate de fost membru in Consiliul de Administrație (CA) din cadrul societații Transurb. Acesta este nemulțumit de…

- DIN NOU LA OPERATORUL LOCAL… Dupa opt de ani de la implementarea unui program transfrontalier, in parteneriat cu orașul Cahul din Republica Moldova, prin intermediul caruia autoritațile vasluiene au achiziționat trei mașini de gunoi, instituția condusa de Vasile Paval a gasit, intr-un final, ce sa faca…

- JUDECATA…Inceput din mai 2020, dosarul in care autorul accidentului in care fostul sef de post si-a pierdut viata intr-un mod cumplit, pare unul fara sfarsit. Timp doi ani, in acest dosar au fost efectuate tot felul de expertize solicitate INEC Bucuresti si Institutului National de Criminalistica, Serviciul…

- PRELUNGIREA ACTIVITATII… Consilierii locali barladeni, intruniti iarasi intr-o sedinta „ultrasecreta” sau pe intelesul tuturor, extraordinar de secreta, au votat ieri prelungirea cu maxim sase luni a membrilor Consiliului de Administratie a SC CUP SA Barlad. Nu s-a putut la o alta sedinta „extraordinar”…

- Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP. ,,Epoca dominatiei ruse in domeniul gazului ia sfarsit, epoca marcata de santaj, amenintari si…