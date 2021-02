Bombardarea Dresdei (1945) Dresda este situata in bazinul larg al Elbei, la doar 160 de kilometri sud de Berlin. In secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, trei electori de Saxonia, Augustus I, al II-lea și al III-lea au transformat orașul intr-o bijuterie baroca cu care nu puteau rivaliza decat Viena și Praga. Au fost construite cladiri de o […] The post Bombardarea Dresdei (1945) first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei le-a declarat jurnaliștilor ca și la Fundația Anti-Corupție a lui Navalnii au mers mascații și au cautat documente.Și fratele lui Alexei s-a trezit cu polițiștii la ușa apartamentului sau din Moscova.In paralel, Autoritatea pentru Telecomunicatii a anuntat ca va sanctiona toate platformele…

- Procurorii anticorupție au in lucru doua dosare care il vizeaza pe Michael Schmidt, fost sef BMW in Romania. Omul de afaceri sas recunoscut inca de cand actualul președinte era doar primarul Sibiului ca fiind persoana care are cea mai mare influența asupra lui Klaus Iohannis si lderul de facto al…

- Operatorii feroviari naționali din Austria, Germania, Franța și Elveția s-au înțeles și vor extinde rețeaua internaționala de trenuri de noapte în urmatorii patru ani, informeaza Railway Gazette International. Trenurile de noapte intrasera în declin și multe țari le-au eliminat, însa…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri un pachet de masuri pentru consolidarea preventiei si protectiei in fata terorismului, care include si intarirea mandatului Europol, dupa o serie de atacuri sangeroase recente, relateaza DPA si AFP. Dupa atacurile din ultimele luni de la Viena, Nisa si Dresda,…

- Fuego, așa cum este cunoscut solistul, a obținut perfomanța de a o convinge și de a inregistra pe soprana cunoscuta pe intreg mapamondul. Artista scenei lirice care, anul trecut, a caștigat titlul de cea mai buna soprana din lume in cadrul premiilor Oscar Della Lirica (cea mai prestigioasa distincție…

- Europa se pregatește pentru sarbatorile de iarna sub amenințarea pandemiei de coronavirus. Multe țari au adoptat restricții severe sau totale. Și, totuși, oamenii incearca sa mai simta ceva din feeria Craciunului. Austriece nu vor sa creada ca anul acesta sarbatorile de iarna vor fi mai triste ca pana…

- Unul dintre suspectii arestati in legatura cu un furt spectaculos de bijuterii de la "Green Vault" ("Seiful Verde") din Dresda fusese condamnat anterior in cazul unui alt jaf rasunator, comis intr-un muzeu din Berlin, a declarat miercuri un purtator de cuvant al instantei, relateaza DPA. …

- Poliția germana a arestat azi, la Berlin, trei persoane banuite a fi implicate jaful spectaculos care a avut loc in urma cu un an la muzeul Gruene Gewoelbe din Dresda, anunța agenția Dpa, citata de ansa . In aceasta dimineața, in capitala Germaniei, poliția a efectuat perchezitii la mai mulți membri…