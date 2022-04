Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Transnistria a publicat miercuri imagini surprinse de camerele de supraveghere cu atacul de luni asupra Serviciului de Securitate de la Tiraspol cand mai multe explozii au fost raportate in interiorul cladirii guvernamentale fara ca nimeni sa fie ranit. Filmarea a fost publicata și de pagina…

- In dimineața zilei de marți, 26 aprilie, doua explozii produse in localitatea Maiak, raionul Grigoriopol, din regiunea transnistreana, au deteriorat doua antene de mare putere care retransmiteau emisiunile posturilor de radio din Federația Rusa, anunța așa-zisul minister de interne de la Tiraspol. Potrivit…

- Explozii in orașelul Maiak, raionul Grigoriopol, din stanga Nistrului. Ținta ar fi fost doua antene de radiotelecomunicații, construite in anii `60. Informația este confirmata de așa-zisul minister de interne de la Tiraspol, transmite tv8.md. Deflagrația s-a produs in jurul orei 07.05. Pe mai multe…

- Doua explozii au fost inregistrate, marți dimineața, in orașul Maiak din regiunea Grigoriopol, potrivit publicației locale NovostiPMR. Exploziile ar fi provocat deteriorarea a doua antene de telecomunicații care retransmiteau semnalul unor televiziuni și radiouri din Rusia. Prima explozie a avut loc…

- Doua explozii ar fi avut loc dimineața in satul Maiak din raionul Grigoriopol. Potrivit așa-zisului departament de Interne de la Tiraspol, prima explozie s-a produs in jurul orei 06:40, iar a doua, la 07:05, fiind distruse doua dintre cele mai puternice antene ale radio centrului

- Canalele de limba rusa relateaza ca au fost semnalate explozii la Parcani, la 13 km de granița transnistreana-ucraineana, precum și ca forțele speciale ale enclavei separatiste au fost plasate in alerta maxima. In apropierea localitații Maiak, raionul Grigoriopol, regiunea transnistreana, ar fi fost…

- In apropierea localitații Maiak, raionul Grigoriopol, regiunea transnistreana, ar fi fost aruncate in aer doua antene, destinate militarilor. Informația nu este confirmata oficial. Explozii la Tiraspol. Lansatorul de grenade folosit se afla in dotarea Rusiei și „Transnistriei”. Moscova inventeaza pretexte…

- In ultimele 24 de ore, mai multe mesaje despre instalarea dispozitive explozive cau fost trimise pe e-mailul administrației de la Ribnița. Despre aceasta anunța departamentul de interne de la Tiraspol.