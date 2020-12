Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce primarul Clotilde Armand refuzat sa achite facturile catre Romprest, compania de salubrizare din sector, pe motiv ca sunt umflate. Drept pentru care, Sectorul 1 s-a umplut de gunoaie, oamenii aruncand pe strada deșeurile. Primarul proaspat ales a anunțat ca va incepe, impreuna cu angajații ADP,…

- Compania de salubritate Romprest ameninta ca da in judecata Primaria Sectorului 1, deoarece nu si-a mai primit banii de luni de zile. In replica, primarul Clotilde Armand acuza compania de interese ascunse. Purtatorul de cuvant al firmei care asigura salubrizarea in Sectorul 1, Sorin Velicu, a declarat…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, solicita Romprest refacturarea serviciilor prestate de companie in ultima perioada. Edilul spune ca solicitarea vine ca urmare a neregulilor constatate de Poliția...

- Primaria Sectorului 1 ar putea opta pentru inființarea unei companii de salubrizare care sa funcționeze in subordinea Consiliului Local, a informat Clotilde Armand, pe pagina sa de Facebook. Romprest nu a mai...

- Clotilde Armand a declarat ca inca nu este primar in functie pentru ca tot este intarziata depunerea juramantului. Ea a mai anuntat ca cei din Consiliul Local al Sectorului 1 au fost instiintati marti ca va fi executat silit Consiliul din cauza ca fostul edil Daniel Tudorache nu a mai platit din…

- Primarul ale al Sectorului 1 Clotilde Armand le da dreptate "într-o mare masura" nemulțumiților din USR care se afla pe locuri neeligibile pe listele pentru alegerile parlamentare, spunând ca este greu de crezut ca unii colegii care s-au luptat 4 ani în Parlament cu <<hidra…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intrebat despre imaginile cu persoane care par ca umbla la voturi in Biroul Electoral al Sectorului 1, ca baza procesului-verbal incheiat in sectiile de votare candidatul PNL si USR-PLUS, Clotilde Armand, a castigat la o diferenta de peste o mie de voturi.

- Clotilde Armand a declarat marți, in plin scandal la Sectorul 1, ca nu este nevoie de renumararea voturilor, pentru ca deja exista procese verbale semnate de toți reprezentanții partidelor. „Nu e necesara renumararea voturilor, e dificil. Procesele verbale au fost clare. Renumararea nu se poate, pentru…