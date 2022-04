Bologna - Inter » Ionuț Radu, titularizat de urgență de Simone Inzaghi! Ionuț Radu (24 de ani) apara poarta lui Inter in aceasta seara! Echipa din Milano joaca in deplasare cu Bologna, de la ora 21:15, intr-o restanța din Serie A contand pentru etapa #20. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro. Handanovic, titularul dintre buturi, a acuzat probleme de ultim moment, la spate, astfel ca Radu i-a luat locul in primul „11”.Ionuț Radu nu a mai evoluat din ianuarie, cand a „bifat” un autogol in optimile Cupei, contra lui Empoli (3-2). ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Radu (24 de ani) este rezerva la Inter Milano, acolo unde a evoluat in doar trei partide, din 2019, de cand a revenit in Serie A, și este decis sa se desparta de formația italiana vara aceasta. Goalkeeper-ul a fost intre buturi anul acesta doar la partida din optimile Cupei Italiei, contra celor…

- Atacantul belgian Romelu Lukaku (28 de ani) nu renunța la ideea de a reveni in Serie A, la Inter. Adus in vara lui 2021 de Chelsea, de la Inter, pentru 112 milioane de euro, belgianul nu s-a acomodat sub comanda lui Thomas Tuchel și vrea sa revina la Milano. Lukaku, mesaj pentru conducerea lui Inter…

- In etapa a 31-a din Serie A, luni, 4 aprilie, de la ora 21:45, AC Milan lupta contra celor de la Bologna. Partida se disputa la Milano, pe terenul liderului, astfel ca oricare alt rezultat in afara victoriei gazdelor este socotit o surpriza.

- Inter a caștigat la limita, scor 1-0, derbiul cu Juventus disputat la Torino, victoria fiind una foarte importanta pentru trupa lui Simone Inzaghi in lupta pentru titlul de campioana din Serie A.

- Dupa ratarea calificarii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, Simone Inzaghi și-a varsat frustrarea: „Nu am fost inferiori celor mai buni din Europa, dar platim pentru eliminarea lui Sanchez și cele 15 minute din tur”. Inexplicabil, nu a mai riscat la 1-0. Inter a parasit Liga, deși a triumfat…

- Napoli și AC Milan se intalnesc azi, de la 21:45, in cea mai așteptata partida a etapei a 28-a din Serie A. Cele doua rivale sunt implicate in lupta la titlu, alaturi de Inter, iar cine caștiga meciul din aceasta seara va urca pe prima treapta a clasamentului. Inter și-a facut, in sfarșit, datoria și…

- AC Milan a terminat la egalitate meciul din deplasare cu Salernitana, ultima clasata din Serie A, scor 2-2, și a ratat șansa de a se distanța la 4 puncte de Inter, care are și doua meciuri mai puțin jucate. Deși inițial parea o formalitate, avand in vedere ca a fost un duel intre prima și ultima clasata,…

- INTER - AC MILAN. Gazonul de pe „Meazza” este perfect: s-a lucrat in timp record dupa scandalul de acum doua saptamani. S-au jucat deja 44 de meciuri de la inceputul sezonului aici. Derbyul primelor doua clasate din Serie A va avea parte și de un gazon la inalțime. Inter - Milan se va juca pe o „masa…