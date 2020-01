Stiri pe aceeasi tema

- Conform deciziei tribunalului electoral, Bolivia va organiza alegeri electorale pe 3 mai, informeaza AFP.Bolivienii vor alege un nou președinte pe 3 mai, la mai mult de șase luni dupa ce o alegere disputata a stârnit proteste violente pe strada și demisia lui Evo Morales.Liderul…

- Parchetul bolivian a emis miercuri un mandat de arestare pe numele fostului presedinte Evo Morales, aflat in exil in Argentina. Morales este acuzat de rebeliune, terorism si finantare a terorismului.

- "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra fostului presedinte socialist), pentru ca am efectuat demersurile corespunzatoare", a declarat presei Jeanine Anez, o senatoare de dreapta, dupa o ceremonie militara.Potrivit acesteia, Evo Morales "nu a respectat nimic niciodata,…

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat sambata emiterea iminenta a unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte Evo Morales, refugiat in Argentina si vizat de anchete pentru rebeliune si terorism, noteaza AFP. "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra…

- Guvernul provizoriu din Bolivia si diferitele factiuni care il contesta vor incepe sambata un dialog pentru a pune capat unei crize politice si sociale soldate cu 32 de morti, a declarat vineri ministrul lucrarilor publice Yerko Nunezz, informeaza sambata AFP. "La ora 16:00 (20:00 GMT)…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Departamentul de Stat al SUA a ordonat membrilor familiilor angajatilor guvernului american sa paraseasca Bolivia și a autorizat plecarea personalului diplomatic neesențial, din cauza protestelor și confruntarilor violente ce s-au extins in toata tara, dupa ce politicianul de opoziție, Jeanine Anez,…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…