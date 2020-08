Boldea si Dobra obliga lugojenii sa poarte masti pe malul Timisului

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Timiș a „dat inapoi”, la 24 de ore dupa ce a hotarat ca terasele se vor inchide la ora 23.00. Au decis ca nu se mai inchid la ora 23.00, revocand hotararea inițiala, dupa ce președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, vicepreședinte CJSU,…

- Timișoara inchide terasele mai devreme... din greseala. E ceea ce sustine primarul Timisoarei, dupa ce Comitetul local pentru Situatii de urgenta a decis ca si orasul de pe Bega sa inchida terasele dupa ora 23:00. Edilul Nicolae Rubu spune ca, de fapt, s-a pacalit.

- Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a afirmat, intrebata despre posibilitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise, in zonele aglomerate, ca se va sfatui cu cei din Comitetul pentru Situatii de Urgenta si cu virusologii, respectiv epidemiologii.

- Pentru a putea fi pusa in aplicare aceasta decizie, este nevoie și de acordul Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „La acest moment s-a luat decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de a carantina orașul și cele trei state aparținatoare. Aceasta decizie a venit in urma raportului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a decis duminica instituirea carantinei in orașul Faget și in trei sate aparținatoare, dupa ce au fost confirmate 47 de cazuri de COVID-19, 8 dintre ele in randul cadrelor medicale de la spitalul din localitate. Ordinul final pentru instituirea carantinei…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Timiș a luat decizia intrarii in carantina a orașului Faget. Deja, documentația necesara a fost inaintata... The post Orașul Faget intra in carantina! appeared first on Renasterea banateana .

- Lugojenii care il caracterizau pe Boldea ca fiind un circar cu un vocabular de maidan, nu au gresit. Cel care inca ocupa functia de primar a avut din nou o iesire in spatiul public care i-a facut pana si pe colegii din PSD sa se rusineze de limbajul folosit. Apropiatii lui Boldea sunt constienti de…

- Dupa ce consilierii PSD si primarul au refuzat saptamani intregi sa aloce bani pentru aparatura si materiale sanitare, Boldea a decis in aceste zile sa isi intareasca protectia sanatatii personale. Probabil inspaimantat de numarul tot mai mare de lugojeni depistati cu coronavirus, Boldea a decis achizitia…