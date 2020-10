Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj a învins-o pe AFC Unirea 04 Slobozia cu scorul de 3-1 (2-1), marti seara, pe Cluj Arena, într-o partida din etapa a 4-a a Ligii a II-a de fotbal. La debutul sau pe banca Universitatii, antrenorul Costel Enache a câstigat duelul cu omologul sau de…

- O femeie de 37 de ani din Capitala Republicii Moldova a ramas fara 4.000 de lei, dupa ce a incercat sa extraga banii de pe un card. Femeia a incercat sa retraga banii, iar bancomatul i-a dat eroare de citeva ori, astfel ca femeia a plecat. Bancomatul a eliberat banii dupa ce aceasta plecase din […]…

- Detalii absolut șocante din casnicia lui Elton John, ies la iveala, dupa ce fosta lui soție l-a dat in judecata. Renate Blauel a marturisit in instanța cum artistul i-ar fi determinat o adevarata cadere psihica, chiar in luna lor de miere. Femeia ar fi fost in pragul sinuciderii.

- S-a lasat cu scantei intre Jador și Cosmina Adam, asistenta de la „Acces Direct”! Dupa ce artistul și-a aratat interesul fața de tanara bruneta și in urma cu cateva luni, iata ca acum chiar și-a incercat norocul.

- Scorul final al meciului FC Farul Axiopolis a fost stabilit inca de la pauza. FC Farul a sustinut astazi al cincilea meci amical al perioadei de pregatire precompetitionala, intalnind pe teren propriu Axiopolis Cernavoda Liga a 3 a .Scorul final a fost 1 1 1 1 .Pentru Farul a marcat Alexandru Stoica…

- Al Hilal, echipa antrenata de Razvan Lucecsu, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia Al Fateh, in etapa a XXVI-a a campioantului Arabiei Saudite.Gomis a deschis scorul pentru gazde, din penalti, in minutul 38, inainte de a marca in propria poarta, in minutul 53.…

- CRAIOVA - CFR Cluj. Oaspeții au cerut doua penalty-uri in prima repriza. Mai intai, in minutul 20, la o intervenție a lui Ștefan Vladoiu asupra lui Omrani. Apoi in minutul 40 al partidei, dupa ce Bogdan Vatajelu (27 de ani) a parut sa blocheze cu mana un șut expediat de Ciprian Deac (34). Craiova și…

- Politehnica Iasi a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 12-a a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin Mihai Capatina (30), cu un sut plasat din marginea careului, dar iesenii au reusit sa intoarca…