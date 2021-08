O controversa de proporții a zguduit showbiz-ul romanesc saptamana trecuta, respectiv discuțiile dintre Bogdan Bogdanu și Andra Voloș. Astfel, dupa ce și-au imparțit replici dure in spațiul public, artistul a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și a povestit ce are, de fapt, de imparțit cu fosta lui iubita.