Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și-a sarbatorit ziua de naștere, iar ea a petrecut aaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 44 de ani, iar reporterii Antena Stars au fost prezenți la ziua ei. In exclusivitate pentru Star Matinal, artista a marturisit ca ea și Yosef Mohaci se pregatesc…

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Geanina Ilieș a marturisit ca este pregatita sa devina mama pentru a doua oara. Prezentatoarea TV are un baiat in varsta de 17 ani. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!

- Ileana Badiu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat pentru Antena Stars, despre regretele pe care le are in viața, dar a a dezvaluit și care e cea mai importanta lecție pe care a invațat-o de-a lungul timpului.

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.

- Camelia Potec traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, insa momentan nu se gandește la nunta! Campioana a dezvaluit de ce nu se casatorește in anul 2024. Iata motivele pentru care nu iși dorește sa faca marele pas momentan. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Un eveniment șocant a luat prin surprindere comunitatea locala din Arges. Un interlop cunoscut a fost brusc ridicat de catre mascați chiar in timp ce se spovedea intr-o biserica din cartierul Banat din Pitești. Barbatul avea planificata o nunta, cu nimeni alta decat Anamaria Prodan in calitate de…

- In exclusivitate la Star Matinal de la Antena Stars, Nicoleta Ghiriș i-a citit de pe harta astrologica Alinei Sorescu. Astrologul a vazut un copil! Iata cum a reacționat artista, dar și ce i-a mai spus astrologul!

- In exclusivtate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Diana Dumitrescu a marturisit ca este pregatita pentru al doilea copil. Viața actriței s-a schimbat foarte mult de cand il are pe Carol, fiul ei. Iata ce marturisiri a facut vedeta pentru emisiune!