Ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău: Măsuri pentru combaterea caniculei și secetei Astazi, 20 iunie 2024, prefectul județului Bacau, domnul Claudiu-Augustin Ilișanu, a convocat ședința Comitetului Județean Bacau pentru Situații de Urgența. Pe ordinea de zi a ședinței au fost incluse planurile de masuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenului de canicula pe teritoriul județului Bacau și pentru diminuarea potențialelor efecte negative ale fenomenului de seceta. In […] Articolul Ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau: Masuri pentru combaterea caniculei și secetei apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

