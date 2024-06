Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Keo a marturisit ca el și Misty se pregatesc de nunta. Artistul a facut declarații despre marele eveniment din viața lui. Iata cum se ințeleg cei doi indragostiți, dupa 10 ani de relație!

- Bogdan Mocanu a dezvaluit ca regreta ca nu are un copil pana la varsta de 27 de ani. Artistul a spus daca ar accepta sau nu sa mearga la nunta fostei sale iubite, Andra Volos. Ce a marturisit cantarețul, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Pepe și Yasmine Pascu se pregatesc sa faca marele pas in fața lui Dumnezeu. Cei doi se vor casatori religios pe data de 7 iunie, de ziua de naștere a fiului lor, Pepe Jr. Artistul a facut mai multe precizari cu privire la evenimentul mult visat!

- Mare nunta in familia Castellano! Chef Enzo se casatorește cu aleasa inimii sale in doar cateva zile. Mirele a spus cum merg pregatirile pentru marele eveniment in cadrul unui interivu pe care l-a acordat pentru Antena Stars.

- Anda Adam și-a sarbatorit ziua de naștere, iar ea a petrecut aaturi de cei mai dragi oameni din viața ei. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 44 de ani, iar reporterii Antena Stars au fost prezenți la ziua ei. In exclusivitate pentru Star Matinal, artista a marturisit ca ea și Yosef Mohaci se pregatesc…

- In cadrul unui interviu, acordat exclusiv pentru Antena Stars, Camelia Potec a vorbit depsre marele eveniment care urmeaza sa aiba loc in viața ei. Iata cum va arata nunta fostei sportive de performanța! Fosta gimnasta s-a gandit la rochia de mireasa pe care o va imbraca la marele eveniment.

- Camelia Potec traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de partenerul ei, insa momentan nu se gandește la nunta! Campioana a dezvaluit de ce nu se casatorește in anul 2024. Iata motivele pentru care nu iși dorește sa faca marele pas momentan. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Cum se simte Florin Salam, dupa ce a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar. Avocata Beatrice Comaniceanu a vorbit despre dovezile care il pot „salva” pe manelist. Ce a marturisit femeia, in exclusivitate pentru Antena Stars.