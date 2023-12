Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au ajuns in fața altarului și nu oricum, ci imbracați in alb. Aceștia par sa treaca prin cea mai buna perioada a vieții lor, dupa ce, recent, și-au mai dat o șansa.

- Bogdan de la Ploiești și Tzanca Uraganu continua tachinarile in mediul online, in ciuda tovarașiei care leaga artiștii intre ei avand in vedere industria in care lucreaza. Ei bine, cei doi nu par a fi chiar prieteni, dar nu sunt nici dușmani, se situeaza undeva la mijloc, aruncandu-și doar replici ințepatoare…

- Noi tachinari in lumea maneliștilor! Dupa ce s-au intrecut in achiziții pentru a le arata tuturor care scoate din buzunare mai multe sute de mii de euro, Bogdan de la Ploiești și Tzanca Uraganu au trecut la ironii in mediul online!

- Gestul facut de Fuego intr-un supermarket i-a surprins pe clienții magazinului care au ramas uimiți de reacția cantarețului. Artistul a facut declarații exclusive. Cine este și cum se comporta Paul Surugiu atunci cand nu este in lumina reflectoarelor.

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au desparțit, din nou? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce celebrul cantareț de manele a facut mai multe postari cu subințeles prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce a postat artistul pe pagina de Instagram!

- Dan Bursuc, mentorul și impresarul lui Sorinel Copilul de Aur, face primele declarații dupa ce artistul a fost prins conducand sub influența substanțelor interzise. Ce s-a intamplat, de fapt, și cum motiveaza acesta fapta de care este acuzat cantarețul.

- Bogdan de la Ploiești are mereu apariții care impresioneaza pe toata lumea, iar cantarețul este foarte atent la fanii lui și la oamenii care il iubesc. Ei bine, cantarețul de manele a facut un gest neașteptat la un concert pe care l-a susținut in București. Iata ce a facut celebrul artist cu banii de…