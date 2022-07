Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu trebuie sa fie si nu va fi singura in efortul pe care il face in a realiza reformele de care are nevoie, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la finalul celei de-a II-a editii a Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.…

- Delegația Executivului moldovean, condusa de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, alaturi de ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, și ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, va participa maine, 15 iulie 2022, la cea de-a doua ediție a Conferinței ministeriale a Platformei de…

- Duminica incepe summitul G7 din Germania, unde președintele american Joe Biden și omologii sai sunt așteptați sa convina asupra unei interdicții de a importa aur din Rusia, in timp ce extind sancțiunile impotriva Moscovei pentru razboiul acesteia impotriva Ucrainei. In mesajul de sambata noapte catre…

- Liderii UE se reunesc joi, 23 iunie și vineri, 24 iunie, la Bruxelles. Cererile de aderare la UE ale Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei se afla pe agenda Consiliului European. Reuniunea liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest va constitui o oportunitate de reafirmare, in actualul context…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, joi si vineri, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest, Consiliului European si Summitului Euro in format extins. Pe agenda reuniunii Consiliului European se afla o dezbatere privind definirea relatiilor UE cu partenerii apropiati din…

- Romania este alaturi de Ucraina, care trebuie sa castige acest razboi, iar in acest moment „Vladimir Putin se face responsabil de a fi criminal de razboi”, a declarat, ieri, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, la inaugurarea expozitiei foto organizata de Ambasada Ucrainei, in prezenta…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a discutat, vineri, cu presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, despre razboiul din Ucraina si despre sustinerea aderarii acestui stat, dar si a Republicii Moldova si a Georgiei la UE. "Am transmis ca este nevoie de sanctiuni imediate impotriva Rusiei pentru a ne…

- Republica Moldova este binevenita in Uniunea Europeana. Acesta este mesajul transmis astazi de Parlamentul European, care a adoptat o rezoluție in favoarea Chișinaului. Deputații din toate țarile membre ale Uniunii au apreciat eforturile facute de autoritați, dar și de cetațenii moldoveni, subliniind…