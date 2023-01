Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Aurescu a avut astazi o convorbire telefonica cu omologul polonez. Zbigniew Rau a reconfirmat sprijinul Poloniei in vedere aderarii Romaniei la spațiul Schengen „cat mai curand posibil” și a evidențiat ca țara sa „va continua sa sprijine eforturile Romaniei”.

- „Procesul de aderare la Uniunea Europeana este lung și poate dura 20-30 de ani, deoarece procesele de integrare continua chiar și dupa admiterea țarii in UE”, a declarat ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu. Potrivit lui Popescu, in stadiul actual, Republica Moldova este…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a avut miercuri o convorbire telefonica cu ministrul suedez al afacerilor externe, Tobias Billstrom, in calitatea sa de reprezentant al Președinției Consiliului UE in primul semestru al anului 2023. S-a discutat despre

- Ministrul de Externe a declarat, in urma reuniunii miniștrilor NATO de la București ca profilul Romaniei in alianța și contributiile aduse la contracararea razboiului din Ucraina au un rol important in discutiile privind aderarea la spatiul Schengen.

Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat miercuri ca a cerut Germaniei sa trimita in Ucraina lansatoarele de rachete Patriot oferite Poloniei.

- „Am oferit deschidere și disponibilitate pentru a lamuri tot ceea ce este necesar, astfel incat și cei care mai au dubii sa poata sa le ridice și sa poata da un vot pentru accederea Romaniei in spațiul Schengen. In toate intalnirile pe care le-am avut am discutat despre progresele facute de țara noastra,…

Nu exista nicio schimbare de poziție din partea guvernului suedez actual in ceea ce privește aderarea Romaniei la spațiul Schengen, a declarat miercuri ministrul roman de Externe Bogdan Aurescu.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat vineri, la Istanbul, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre razboiul din Ucraina si despre aderarea Finlandei si Suediei la alianta militara, relateaza DPA.