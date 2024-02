Stiri pe aceeasi tema

- FISURA… Incepand cu aceasta luna, salariul primarului municipiului Vaslui, Vasile Paval, a crescut la 27.000 de lei brut, la care se mai adauga sporul de 25% acordat pentru implicarea in proiecte pe fonduri europene. De mariri considerabile de salarii se vor bucura și cei doi viceprimari, Lucian Braniște…

- Jaf ca-n filme, in Italia. Un comando format din cel puțin 8 oameni, mascați și inarmați cu arme Kalașnikov, a atacat și jefuit 3 mașini de transport valori. Atacatorii au avut un plan foarte bine pus la punct. Un covor de cuie impraștiate pe asfalt i-a facut, mai intai, pe șoferi sa opreasca. Apoi…

- MODIFICARI… Incepand cu anul 2024, municipiul Vaslui va avea opt noi strazi. Potrivit reprezentanților Primariei Vaslui, este necesar sa se atribuie denumiri strazilor nou create pentru a putea fi stabilite adresele poștale pentru inscrierea acestora in actele de identitate ale locuitorilor și buna…

- FINAL… Devine tot mai limpede pentru toata lumea ca in Vaslui, doar anchetatorii de prin alte județe mai pot face dreptate. S-a vazut asta și in cazul lui Dumitru Buzatu, care a fost prins la pescuit de șpagi de procurorii DNA Iași, dar și in numeroasele cazuri in care infractori care ar trebui sa ajunga…

- RUȘINICA… Primaria Vaslui ar trebui sa fie un exemplu pentru cetațenii orașului in ceea ce privește propria gospodarire și sa le arate cum ar trebui sa procedeze cu lucrarile de sezon. Pe pagina de Facebook a instituției, cei responsabili cu comunicarea chiar au postat un mesaj in urma cu trei zile,…

- CU REPETIȚIE… Directorul Poliției Locale Vaslui, Sorinel Catana, pierde procesul cu Primaria Vaslui la Curtea de Apel Iași și este nevoit sa paraseasca, din nou, scaunul de șef al instituției. Catana fusese repus in funcție in luna noiembrie a anului trecut, dupa ce judecatorii Tribunalului Vaslui au…

- PAGUBA IN BUGET…Primaria Vaslui va organiza, la sfarșitul acestei luni, licitație deschisa cu strigare pentru valorificarea unor vehicule preluate din concesiunea societații Transurb. Printre ele se afla și cele trei troleibuze achiziționate in anul 2015, in cadrul unui proiect european. Daca in urma…

- HUZUR IN LOC ECONOMII… Mediul privat va duce greul și in 2024, deși premierul Ciolacu ne asigura saptamanile trecute ca și bugetarii vor fi puși sa traga la caruța. Pentru mediul de afaceri s-au stabilit noi taxe și impozite, iar pentru sistemul bugetar s-a convenit asupra unei reorganizari, in așa…