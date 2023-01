Boeing a înregistrat o pierdere de 663 de milioane de dolari în trimestrul patru Companiile aeriene si producatorii de avioane au beneficiat de o redresare brusca a calatoriilor aeriene, una dintre cele mai afectate industrii de pandemia de Covid. Dar liderii Boeing au ezitat sa intensifice productia de avioane inainte de stabilizarea lantului de aprovizionare. Compania produce 31 de avioane 737 pe luna si intentioneaza sa creasca numarul acestora la aproximativ 50 pe luna in 2025 sau 2026. Boeing va creste rata de productie a 787 Dreamliners la cinci pe luna, spre sfarsitul anului ,si la 10 pe luna in 2025 sau 2026. Livrarile acestor avioane cu punte larga au fost intrerupte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

