Stiri pe aceeasi tema

- "Mihai Chirica nu va fi candidatul PNL si nu va mai fi nici primar din iunie incolo. Ipoteza venirii lui in PNL n-o putem discuta. Exista bruiaje intretinute la nivelul Iasului, asta e adevarat, eu nu am cum sa lupt cu asa ceva. Candidatul PNL este Marius Bodea. Exclus sa vina Chirica in PNL, nu primim…

- Primaria a organizat aseara prima dezbatere publica pe proiectul de buget aferent anului 2020. Potrivit primarului Mihai Chirica, plenul Consiliului Local (CL) va fi convocat in jurul datei de 20 februarie pentru aprobarea documentului. Pana atunci, in aceasta perioada, au loc mai multe sedinte publice…

- Presedinte CJ, Maricel Popa, i-a multumit intr-o conferinta de presa primarului Mihai Chirica pentru organizarea, maine seara, a unei singure Gale a Sportului iesean. In prezenta presedintilor a patru federatii de sport (fotbal, handbal, canotaj si box), peste o suta de sportivi, antrenorii, dar si…

- Fostul jurnalist Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, in timp ce profesorul Daniel Sandru este candidatul partidului la sefia Consiliului Judetean Iasi, ambii lucrand cu Dacian Ciolos in anul 2016 in guvernul condus de actualul lider PLUS, transmite News.ro.Dupa plecare din presa,…

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ciolos, Liviu Iolu, a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi, iar profesorul universitar si politologul Daniel Sandru, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi.

- Astazi si maine, se desfasoara, la Iasi, Consiliul National al PLUS. Liviu Iolu a fost desemnat, astazi, drept candidat al acestei formatiuni pentru Primaria Iasi, in timp ce Daniel Sandru va candida pentru presedintia Consiliului Judetean. Presedintele acestei formatiuni, Dacian Ciolos, a declarat…

- Membrii Consiliului National PLUS s-au intrunit sambata, 18 ianuarie, la Iasi. Ei au stabilit cine va candida din partea partidului la Primarie si la sefia Consiliului Judetean. Liviu Iolu a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Iasi. Daniel Sandru va intra in cursa pentru sefia Consiliului Judetean.…

- La insistentele jurnalistilor, primarul a admis ca ar putea candida la alegerile locale din iunie si ca independent. Amintim ca Mihai Chirica a castigat Primaria Iasi in 2016, candidand din partea PSD. El a fost exclus din partid anul trecut, dupa ce a criticat deschis atat masurile controversate adoptate…