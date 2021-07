Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat luni ca propunerea facuta de europarlamentarul Rares Bogdan de comasare a Ministerului Afacerilor Interne cu Ministerul Transporturilor a fost o gluma si le-a spus jurnalistilor ca ii cunoaste bine si nu au plecat "dupa fenta". Bode a fost…

- Ministrul de interne, liberalul Lucian Bode, a afirmat luni ca ideea avansata de Rateș Bogdan de înființarea a unui minister al afarcerilor interne și transporturilor a fost o gluma și o trateaza ca atare. El a mai spus ca nu crede ca cineva a plecat dupa aceasta ”fenta”, adaugând…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan afirma ca poate ar trebui facut un minister al Transporturilor Interne, ”adica un minister al Transporturilor si al Afacerilor Interne impreuna”, care sa fie condus de catre actualul ministru de Interne Lucian Bode, fost detinator al portofoliului Transporturilor.…

- „Dumneavoastra aveti un om care si-a castigat respectul nu doar aici, in Salaj, nu doar in Transilvania. (…) Dragii mei, Lucian Bode e genul de om care vorbeste putin si face mult. Eu am spus – sper ca de data asta sa nu se mai creeze un breaking news, nu-mi doresc – am spus ca, la un moment, dat, poate…

- Exista un cerc de suspecți in cazul tragediei care a avut loc noaptea trecuta in localitatea Corbu. Anchetatorii sunt de parere ca agresorul va fi gasit in cateva ore. Ministrul de Interne Lucian Bode a afirmat ca in acest caz este vorba de “un dement” care a intrat peste o familie in casa. Citește…

- Ministrul de Interne Lucian Bode vine cu noi detalii din cazul asasinatului de la Arad. Se pare ca dispozitivul a fost montat in interiorul masinii omului de afaceri Ioan Crisan. Un asasinat cu bomba a avut loc pe 29 mai, in parcarea unui supermarket din Arad. Omul de afaceri Ioan Crișan a murit dupa…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anunțat sambata faptul ca in 2022 se va aplica actuala legislatie in materie de pensii, urmand ca pana la sfarsitul lui 2022 sa fie adoptata o noua lege a pensiilor. Astfel, pensiile vor creste in 2022 cel putin cu rata inflatiei, a precizat ministrul muncii in timpul…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), in colaborare cu Institutul National de Statistica (INS), organizeaza luni o conferinta de presa privind lansarea Recensamantului General Agricol - runda 2020. Ministrul de resort, Nechita-Adrian Oros, va prezenta rolul de coordonator al Comisiei…