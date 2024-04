Stiri pe aceeasi tema

- Cum s-a intamplat totulIncidentul a avut loc cand tanara, care lucra pentru o companie aeriana, se afla in pauza de cafea. Dupa ce a cumparat o bautura de la un automat din aeroport, aceasta a inceput sa simta un gust neobișnuit și, investigand cauza, a descoperit prezența unor insecte in paharul sau…

- O tanara, in varsta de 21 de ani, a fost la un pas de moarte, dupa ce a baut o cafea cu insecte. Totul s-a intamplat intr-un aeroport din Spania. Fata a ramas șocata cand s-a uitat in pahar, iar ulterior a ajuns la Terapie Intensiva.

- Un spital ‘angajeaza’ caini de terapie pentru a ridica moralul pacienților de la terapie intensiva. Joel Bueno a varsat lacrimi de bucurie cand oaspeții sai cu patru picioare au intrat in unitatea de terapie intensiva dintr-un spital din Spania, unde fusese internat din cauza unui cheag de sange. Bueno,…

- Deputata PAS, Victoria Cazacu, mama Dianei Cazacu, vizata in dosarul mitei de la Aeroport este internata in spital. Despre aceasta a declarat fiica acesteia in cadrul emisiunii Puterea a Patra . „In urma ultimelor evenimente, starea de sanatate a mamei mele s-a inrautațit și ea a fost internata”, a…

- Oamenii legii din Spania au dat startul unei anchete care vizeaza pretinsa otravire a doua copile, de doi și patru ani, dar și sinuciderea tatalui lor. Incidentul tragic a avut loc intr-un cartier din Gergal (Almeria).

- Fetița se afla internata pe secția de Terapie Intensiva unde este intubata iar medicii fac eforturi pentru a o ține in viața.La spital au ajuns și sora fetiței, in varsta de 2 ani dar și bunica și mama care au folosit aceeași substanța pentru a se spala pe cap.Un caz asemanator a avut loc și in luna…

- Dupa ce a depins de un plaman artificial pentru aproape o luna, Ana Erdei, in varsta de 49 de ani, a fost externata din Spitalul Județean Satu Mare marți, 20 februarie. Internata pe 2 ianuarie 2024 cu o severa insuficiența respiratorie acuta provocata de gripa de tip A, situația ei a necesitat intubație…