Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani din Spania a fost la un pas de moarte dupa ce a baut cafea la un automat din aeroport. Femeia a simțit un gust ciudat iar cand s-a uitat in pahar a observat o mulțime de insecte.

- O tanara de 21 de ani a facut șoc anafilactic, dupa ce a baut o cafea de la un automat dintr-un aeroport din Mallorca.Tanara lucreaza pentru o companie aeriana și a cuparat bautura de la un automat din aeroportul Son Sant Joan, scrie Daily Mail.

- Un spital ‘angajeaza’ caini de terapie pentru a ridica moralul pacienților de la terapie intensiva. Joel Bueno a varsat lacrimi de bucurie cand oaspeții sai cu patru picioare au intrat in unitatea de terapie intensiva dintr-un spital din Spania, unde fusese internat din cauza unui cheag de sange. Bueno,…

- Despre viața bistrițencei Simona Kunz s-ar putea scrie o carte. Ba chiar s-ar putea face un film și le-ar avea pe toate: dramatism și disperare la plecarea din Romania, o viața fara griji construita prin multa munca in Germania, o poveste de dragoste cand aproape nu mai crezi ca viața ți-ar putea oferi…

- Romania va juca al doilea amical din martie impotriva Columbiei, marți de la ora 21:30. Iar sud-americanii nu au uitat infrangerile dureroase suferite in fața „tricolorilor” in anii '90. Columbia - Romania are loc marți, de la 21:30. ...

- Fetița se afla internata pe secția de Terapie Intensiva unde este intubata iar medicii fac eforturi pentru a o ține in viața.La spital au ajuns și sora fetiței, in varsta de 2 ani dar și bunica și mama care au folosit aceeași substanța pentru a se spala pe cap.Un caz asemanator a avut loc și in luna…

- Fetița se afla internata pe secția de Terapie Intensiva unde este intubata iar medicii fac eforturi pentru a o ține in viața.La spital au ajuns și sora fetiței, in varsta de 2 ani dar și bunica și mama care au folosit aceeași substanța pentru a se spala pe cap.Un caz asemanator a avut loc și in luna…

- Cantareața celebra din Romania care a uitat ca trebuie sa plece in vacanța. Deși planificase de ceva timp plecarea in Maldive alaturi de prietenele sale, artista a uitat complet și s-a trezit pusa intr-o situație tensionata. Intr-un final, aceasta a reușit sa plece in vacanța mult visata, mai ales ca…