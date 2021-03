Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. De asemenea, astazi va avea loc o ședința cu toți prefecții din țara și se va discuta și subiectul…

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva in Bucuresti, in ziua in care Capitala a raportat cel mai multe cazuri de COVID . Raed Arafat a precizat ca se lucreaza in continuarea pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, printr-o hotarare, integrarea in cadrul Institutului National de Cercetare "Cantacuzino" a Centrului de Cercetari Stiintifice Medico-Militare si preluarea obiectivelor specifice detinute de acesta. Citește și: Decizie cu parfum de razboi economic:…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-COVID Republicii Moldova, a anuntat prim-ministrul Florin Citu. „In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari si cateva ordonante, cea mai importanta este ordonanta de urgenta prin…

- Președintele Klaus Iohannis a avut miercuri, 30 decembrie, o ședința de lucru privind gestionarea epidemiei de coronavirus, alaturi de premierul Florin Cițu, de șeful DSU Raed Arafat și de trei miniștri, a informat Administrația Prezidențiala.La ședința de la Palatul Cotroceni au participat președintele…

