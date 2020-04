Bode: Austria A CERUT 15.000 de români! Vor pleca cu trenul Ministrul austriac pentru Afaceri Europene declara recent ca exista deja un acord intre Romania si Austria in acest sens. Ministrul roman al Transporturilor anunta ca va discuta luni cu oficialul austriac. "Trebuie stabilite reguli clare. Vorbim de un tren special, pentru care nu se pune problema sa se emita bilete". "Maine dimineata (luni - n. red.) voi avea o convorbire telefonica cu domnia sa (n.red. ministrul austriac) si cred ca toate clarificarile le vom avea maine. Este foarte important sa stim despre cati sezonieri este vorba, de unde pleaca ei, cum ajung in Timisoara. Inteleg ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

