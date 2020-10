Bode a anunțat câți kilometri de autostradă şi de drum expres pot fi finalizaţi până în 2024 Anul 2024 ar putea fi unul de vis pentru infrastructura de drumuri din Romania. Cel puțin așa promite ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani a declarat, joi, la conferinta online RoInvest. „Avem in derulare proiecte importante si consideram ca 700 de kilometri de autostrada si 300 de km de drum expres pot fi finalizati”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. In ceea ce priveste autostrazile, ar trebui sa fie gata lotul 1 si lotul 5 din autostrada Sibiu-Pitesti, autostrada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

