Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii martie 2023 un sold de 613,9 mld. lei, nivel in crestere cu 0,3% fata de cel inregistrat in luna februarie, si cu 8,2% fata de perioada similara din 2022, a anuntat joi BNR. In termeni reali, masa monetara s-a redus cu 5,5% fata de martie 2022, potrivit Agerpres.

