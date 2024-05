BNR: Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie cu 0,9%, faţă de luna anterioară, la 589,925 miliarde lei Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii aprilie 2024 un sold de 689,379 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,4% (1,3% in termini reali) fata de luna martie 2024, iar in raport cu aprilie 2023 s-a majorat cu 11,4% (5,2% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a crescut in luna aprilie 2024 cu 0,9% fata de martie 2024 (0,8% in termeni reali), pana la nivelul de 391,444 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 68,7% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,7%, iar creditul in valuta exprimat in lei,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

