Nunţile ucrainenilor rămân fără invitaţi. Bărbaţii nu vin de teamă că vor fi luaţi în armată Nunțile tinerilor care vor sa se casatoreasca in ciuda razboiului din țara lor raman fara invitați. Membrii familiei și prietenii lor au ajuns sa se scuze ca nu pot veni la eveniment, deoarece se tem sa nu fie prinși de echipele de recrutare, care circula pe strazile din orașele ucrainene. Cu multi dintre soldatii sai […] The post Nuntile ucrainenilor raman fara invitati. Barbatii nu vin de teama ca vor fi luati in armata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

