- Leul ramane, de la inceputul anului, cea mai stabila moneda fața de euro, in timp ce forintul maghiar a cunoscut cea mai ampla depreciere. Saptamana trecuta cursul euro s-a mișcat intre 4,9419 și 4,9456 lei, cel de vineri fiind stabilit la 4,9432 lei, intr-o ședința in care transferurile s-au realizat…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 6,10% pe an, de la 6,07% pe an, luni, un nivel mai mare fiind inregistrat in data de 7 decembrie 2012, respectiv 6,12%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an, joi, un nivel mai ridicat, 6,03% pe an, fiind inregistrat in data de 4 ianuarie 2013, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale, la 5,5%, fata de cea inregistrata in luna precedenta (5,6%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna aprilie 2022 a scazut cu 0,1 puncte procentuale fata…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 5,37- pe an, de la 5,21- cat a fost marti, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel similar a fost inregistrat in data de 12 martie…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 10 mai 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 3,75 la suta pe an, de la 3,00 la suta pe an, incepand cu data de 11 mai 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

Banca Nationala a Poloniei a anuntat majorarea dobanzii de referinta cu 75 de puncte procentuale, la 5,25%.