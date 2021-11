Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, cu imaginea Ecaterinei Teodoroiu, incepand cu 1 decembrie. Va fi prima bancnota in circulație pe care este reprezentata o personalitate feminina. „Se raspunde astfel interesului public legitim, care a gasit o…

- Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Noua bancnota va fi prezentata publicului, intr-o conferința de presa, pe 26 noiembrie 2021, ora 12.00, susținuta de Guvernatorul Bancii Naționale, dl. Mugur Isarescu. …

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie, de la 1 decembrie, o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, cu imaginea Ecaterinei Teodoroiu. Va fi prima bancnota in circulație pe care este reprezentata o personalitate feminina. ”Se raspunde astfel interesului public legitim, care a gasit o larga…

- sursa foto: Economedia.ro Bancnota cu valoarea nominala de 20 de lei care o va ilustra pe Ecaterina Teodoroiu va fi pusa in circulație incepand cu data de 1 decembrie 2021, anunța Banca Naționala a Romaniei. Aceasta reprezinta prima bancnota romaneasca pe care se regasește chipul unei femei, transmite…

- Incepand cu data de 1 decembrie 2021, Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei. Este prima bancnota cu putere circulatorie pe care este prezenta o personalitate feminina: Ecaterina Teodoroiu, a informat BNR.

- In preajma lansarii primei bancnote cu chip feminin din istoria Romaniei, incununare a campaniei ,,Femei pe bancnote”, inițiate și susținute de ramniceanca Janina Nectara – unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați bloggeri de moda din lume, singurul roman care a scris pentru revista ,,Vogue” -, aceasta…

- Bancnota de 20 lei urmeaza a fi lansata pana la finalul anului 2021. Corina Cretu, europarlamentar si fost comisar european a anuntat pe pagina de Facebook ca in aceasta toamna va fi lansata prima bacnota cu portretul unei femei reprezentantive pentru istoria tarii. Aceasta va avea valoarea nominala…

- Banca Naționala a Romaniei intentioneaza sa puna in circulatie toamna aceasta prima bancnota romaneasca care va avea pe ea chipul unei femei. BNR intentiona sa puna in circulatie bancnota de 200 de lei, pe care se afla chipul Ecaterinei Teodoroiu, in cursul anul 2020, dar momentul a tot fost amanat.…