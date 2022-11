BNR: Creditul guvernamental a crescut cu 0,8% în octombrie, la 166,45 miliarde lei Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii octombrie 2022 un sold de 580,835 miliarde lei. Aceasta a scazut cu 0,2% (-1,4% in termini reali) fata de luna septembrie 2022, iar in raport cu octombrie 2021 s-a majorat cu 7% (-7,2% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat de institutiile de credit a scazut in luna octombrie 2022 cu 0,3% fata de septembrie 2022 (-1,6% in termeni reali), pana la nivelul de 363,591 miliarde lei. Creditul in lei, cu o pondere de 70,3% in volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,8%, iar creditul in valuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

