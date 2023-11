Stiri pe aceeasi tema

- Creditul guvernamental a inregistrat o scadere in luna octombrie 2023 cu 2,5% fata de luna septembrie 2023, pana la 184,272,2 miliarde lei. In raport cu octombrie 2022, acesta s-a majorat cu 10,7% (2,4% in termeni reali). ”Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna octombrie…

- In ședința de joi, Guvernul a adoptat o hotarare care prevede trecerea blocurilor de locuințe destinate inchirierii pentru tineri din administrarea consiliilor locale in proprietatea privata a statului. Aceasta decizie vine in contextul eforturilor de reconfigurare a regimului juridic al acestor locuințe,…

- Creditarea privata a inregistrat in luna septembrie o crestere de 4,5% fata de perioada similara din 2022, la un total de 381,1 miliarde lei, dar calculat in termeni reali soldul s-a redus cu 4%, arata datele publicate luni de BNR.

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii septembrie 2023 un sold de 640,762 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 2,4% (1,6% in termini reali) fata de luna august 2023, iar in raport cu septembrie 2022 s-a majorat cu 10,1% (1,2% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit decedat pe drumul dintre localitatea Soca și o cabana de vanatoare privata, dupa ce ar fi fost atacat de un animal salbatic.Polițiștii Orașului Deta au fost sesizați vineri seara cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 55 de ani, a fost gasit…

- Sebastian Burduja, ministrul liberal al Energiei, a anuntat ca „finanțarea Canadei de trei miliarde de dolari pentru Romania, anunțata la Ottawa, reprezinta o șansa mare pentru implinirea visului de la Cernavoda: o centrala nucleara cu inca doua reactoare. Mai multa energie inseamna siguranța și un…

- Creditarea privata a crescut in luna august cu 5,5% fata de perioada similara din 2022, la un sold de 378,75 miliarde lei, din care componenta in lei s-a majorat cu 0,2%, la 258 miliarde lei, iar cea in valuta cu 19%, la 120 miliarde lei, arata datele BNR