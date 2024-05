Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar care a furat o masina parcata in Satchinez, judetul Timis, si care avea totodata permisul suspendat, a fost retinut luni de polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara. „In fapt, la data de 15.05.2024, polițiștii…

- Luni, 22 aprilie a.c., in urma investigatiilor efectuate, polițiștii Secției nr.1 Poliție Rurala Zalau – Postul de Politie Dobrin au identificat și cercetat un tanar de 22 de ani, din localitatea Agrij, județul Salaj, banuit de comiterea infracțiunii de tentativa la furt calificat. Din cercetarile efectuate…

- La inceputul saptamanii, in urma investigațiilor efectuate, polițiștii din Șarmașag au identificat și cercetat doi tineri, ambii din Derșida, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit ca in data de 15 aprilie, cei doi ar fi intrat ilegal intr-o gospodarie din Derșida,…

- In ziua de 3 aprilie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de furt, și au identificat și reținut un minor de 17 ani. Din cercetari s-a stabilit ca in…

- Urmarire ca-n filme pe DN 1 B, dupa ce trei constanțeni au dat spargere la un magazin din Ulmeni, in noaptea de 24 spre 25 martie. Doua operațiuni pentru prinderea hoților au fost demarate de polițiștii buzoieni, unul dintre autoturismele autorilor fiind blocat in acea noapte, la ieșirea dinspre Ulmeni…

- Polițiștii de investigații criminale din Onești au pus in aplicare, pe 08 martie, 3 mandate de percheziție in comuna Ștefan cel Mare, la domiciliile a 3 tineri cu varste cuprinse intre 19 și 23 de ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat și complicitate la furt calificat. Pe 05 marti,…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Motru au identificat marți, in flagrant, un barbat, de 30 de ani, din Matasari, Gorj, in timp ce incerca sa comercializeze un telefon mobil furat. Acesta il sustrasese in urma cu doua zile, de la un alt barbat, din aceeași localitate. Polițiștii au intocmit…

- Un tanar de 26 de ani, din comuna Așchileu, a fost reținut pe 21 februarie, pentru 24 de ore, de catre polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa la infracțiunea de furt calificat. Din cercetarile polițiștilor a rezultat ca la data de 20 februarie,…