- Marja operationala s-a situat la 58%, in crestere cu 6% fata de anul anterior, iar marja neta de profit la 52%, in crestere cu 10% fata de 2022. Productia de energie electrica a companiei s-a majorat cu 30%, la 18.119GWh. Aceste cresteri au fost datorate in principal imbunatatirii conditiilor hidrologice…

- Veniturile operationale ale bancii au crescut in anul 2023 cu 20,1%, la 6,43 miliarde lei. La nivelul Grupului Banca Transilvania, veniturile operationale s-au majorat cu 23,3%, la 7,74 miliarde lei.“Am accelerat cresterea Grupului Banca Transilvania in 2023, mizand, ca si pana acum, pe volume mari.…

- Jeff Bezos, al treilea cel mai bogat om de pe planeta cu o avere de peste 190 miliarde dolari, a vandut un pachet urias de actiuni Amazon pentru 8,5 miliarde de dolari, anunta Ziarul Financiar. Jeff Bezos a vandut un pachet de actiuni Amazon pentru 8,5 miliarde de dolari Jeff Bezos, fondatorul gigantului…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a vandut in total actiuni Amazon in valoare de 4 miliarde de dolari in ultima saptamana, potrivit FT, scrie Ziarul Financiar. Mai exact, el a vandut 12 milioane de actiuni pentru un total de circa 2 miliarde de dolari, de vineri pana luni, dupa ce saptamana…

- Ministerul Finantelor a imprumutat 4 mld. dolari de pe pietele externe in obligatiuni in dolari, cererea pentru titlurile de stat romanesti fiind imensa, de nu mai putin de 15,5 mld. dolari, anunța Ziarul Financiar. Romania va vinde 4 miliarde de dolari in cadrul primei sale vanzari de obligatiuni internationale…

- Gigantul Zhongzhi Enterprise Group se prabuseste intr-unul dintre cele mai mari falimente inregistrate in China. Datoriile ZEG se ridica la peste 64 de miliarde de dolari.Gigantul chinez al sistemului bancar Zhongzhi Enterprise Group Co. s-a declarat in faliment, certificand prabusirea rapida a unei…