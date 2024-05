Alexandru Dimitriu este candidatul USR pentru funcția de primar in sectorul 5 al Capitalei. In tinerețe, a cochetat cu mondenul din Romania cand a participat alaturi de iubita sa de la acea vreme Cosmina Pasarin, fosta vedeta playboy, la emisiunea „Vara ispitelor”, acolo unde a fost parasit pentru un manechin.S-a reprofilat rapid, și-a dat doctoratul in drept, iar in 2021 a ajuns secretar de stat in Ministerul Justiției. A fost poreclit „avocatul milionarilor” pentru numele mari pe care le-a reprezentat in fața instanței, printre care omul de afaceri Ioan Micula.Potrivit presei, apare alaturi…