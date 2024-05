Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul german Toni Kroos, 34 de ani, a decis sa puna capat carierei de fotbalist dupa Euro 2024, deși Real Madrid tocmai ii oferise prelungirea contractului. Toni Kroos a decis! Deși avea in fața o oferta de prelungire a contractului, la Real Madrid, iar in martie s-a intors la naționala Germaniei,…

- Imprumutat de Dinamo la CS Tunari, in Liga 2, mijlocașul de 21 de ani Valentin Borcea a inscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri ale sezonului in eșalonul secund, in infrangerea de vineri cu CSA Steaua, 1-2. ...

- In același timp, duminica dupa-amiaza, colegul sau de echipa de la Roma, Evan Ndicka, s-a prabușit și el in timpul meciului din Serie A cu Udinese The post TRAGEDIE IN FOTBAL Mattia Giani, fotbalistul de 26 de ani, moare pe teren din cauza unui infarct first appeared on Informatia Zilei .

- Invins de FCSB, 0-1, Gica Hagi, managerul tehnic al Farului, s-a declarat impresionat de portarul Ștefan Tarnovanu (23 de ani). Goalkeeper-ul roș-albaștrilor, care spera sa prinda un loc la EURO 2024, a impresionat in meciul contra Farului, iar evoluția lui a fost laudata de Gica Hagi. Gica Hagi a fost…

- Fotbalist de meserie, tatic in timpul liber! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Adam Nemec, fotbalistul de la FC Voluntari. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, fostul jucator de la Dinamo…

- Miroslav Klose (45 de ani), legenda naționalei Germaniei, a recunoscut intr-un interviu faptul ca nu se identifica cu fotbalul actual. Fostul atacant s-a retras in 2016, dupa o cariera impresionanta. Klose este și in prezent cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale (16 goluri). Fostul atacant…

- Marco Muller a jucat la Young Boys Berna inainte de a abandona fotbalul pentru a sparge banci. I se spunea „Robin Hood al Elveției". Poliția l-a cautat 36 de ani. A fost descoperit in acest inceput de 2024, pe calea ferata, fara viața. Avea 71 de ani. E nevoie de multa rabdare pentru a gasi numele lui…

- Șoc in lumea fotbalului romanesc! Cosmin Matei, mijlocaș al echipei Sepsi, a fost testat pozitiv pentru un stimulent extras din mușcata. Descoperirea a venit dupa ce acesta a fost supus unui test antidoping la scurt timp dupa un meci crucial al echipei sale.