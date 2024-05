Articolele de presa in care se menționeaza ”noua taxa care lovește buzunarul romanilor de la 1 iulie” dezinformeaza mediul de afaceri, fiind redactate tendențios prin prezentarea in mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fara aprofundarea acestuia. Astfel: -prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se impune nicio o taxa suplimentara contribuabililor, indiferent de modul de […] Articolul Precizari ANAF referitoare la informațiile aparute in articolele despre ”noua taxa care lovește buzunarul romanilor de la 1 iulie” a fost publicat prima data in Curierul National .