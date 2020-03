BNR anunta ca finantarea salariilor, pensiilor, cheltuielilor sociale e prioritara: In cazul unei cereri crescute, asiguram bancilor fluxuri neintrerupte de numerar

Stiri pe aceeasi tema

- BNR sustine toate masurile luate de banci, cum ar fi amanarea platii creditelor, restructurare, reesalonare, pentru sustinerea clientilor, persoane fizice si companii, care sunt afectati de pandemia de coronavirus. De asemenea, BNR recomanda efectuare operațiunilor bancare prin intermediul…

- Banca Nationala a Romaniei anunta ca este implicata impreuna cu guvernul, autoritatile publice si sistemul bancar in vederea limitarii efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 si transmite ca finantarea curenta a cheltuielilor publice, precum salarii, pensii, cheltuieli sociale, investitii este…

- Banca Nationala a Romaniei anunta ca este implicata impreuna cu guvernul, autoritatile publice si sistemul bancar in vederea limitarii efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 si transmite ca finantarea curenta a cheltuielilor publice, precum salarii, pensii, cheltuieli sociale, investitii este…

- BNR monitorizeaza și analizeaza permanent evoluțiile interne și internaționale, precum și impactul pandemiei de COVID-19 asupra piețelor financiare și economiei naționale, fiind pregatita sa asigure stabilitatea necesara și lichiditatea sistemului bancar, arata Banca Centrala într-un comunicat…

- ”​Spuneam la un moment dat ca daca bancile nu vor înțelege faptul ca pentru ele clienții sunt cloșca cu puii de aur, vor pierde. Și unele vad ca nu au înțeles. Vad ca înca se mențin atitudini din astea de a nu accepta dialogul. Sunt banci care nici în momentul de fața nu…

- Biroul Parlamentului European in Romania organizeaza, vineri, o conferinta de presa pe tema finantarii masurilor propuse prin Pactul Ecologic European. Raportorul Parlamentului European pentru finantarea Pactului Ecologic European, Siegfried Muresan, va sustine o interventie legata de resursele financiare…

- Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu dezvaluiri incendiare in scandalul iscat in jurul ministrului Sanatații, Victor Costache, care deși este ministru și nu are un program fix, susține ca lucreaza in timpul sau liber la doua clinici private. Mai mult, Costache a schimbat din pix condițiile de participare…

- Analiștii de la Banca Transilvania se așteapta ca decelerarea ritmului de creștere a creditarii sa continue in contextul perspectivelor de rebalansare a politicii economice prin consolidare fiscal-bugetara și ca sectorul bancar sa ramana principala sursa de finanțare pentru economia naționala."In…