Masinile BMW, a caror achizitie facuta de catre Politia Romana este anchetata de procurorii anticoruptie romani si europeni, au fost expuse astazi in Parcul Herastrau, din Bucuresti. De ziua lor, ofiterii au adus sase dintre cele mai noi autoturisme care au intrat in dotarea agentilor de la rutiera. 100 de astfel de bolizi vor ajunge pana in iunie, in toata tara.