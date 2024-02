Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu a facut show in fața camerelor de filmat cand a fost oprit de polițiști in trafic. El a transmis șoferilor sa nu se urce bauți și drogați la volan și sa respecte, de asemenea, regulile de circulație. Tot in trafic, a fost oprit și Andrew Ta

- Razie de amploare a poliției rutiere din București și Ilfov, sambata noapte, sute de șoferi au fost prinși conducand cu viteza, bauți sau drogați la volan. Un barbat baut și drogat a fost urmarit mai mulți kilometri, dupa a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii. Verificați de polițiști au…

- Tzanca Uraganu și Andrew Tate au fost opriți de polițiști in trafic. Cei doi au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest. A fost razie rutiera de amploare in București și Ilfov. Iata care au fost rezultatele de la teste ale cantarețului de manele și milionarului britanic!

- Politistii ieseni au demarat cercetari, dupa ce in spatiul public au aparut imagini care arata cum o femeie loveste cu piciorul o statuie expusa in centrul Iasiului in cadrul proiectului “Luna sculptorilor“. Femeia se arata revoltata ca lucrarea ar reprezenta niste serpi si sustine ca ar trebui daramata,…

- Cantarețul de manele Tzanca Uraganu a ramas fara permis dupa ce polițiștii l-au prins „zburand” pe autostrada cu un bolid de lux, marți seara, in apropiere de București. Manelistul a fost prins conducand cu 159 kilometri la ora pe o porțiune de șosea pe care limita maxima era de 100 km/ora. Se afla…

