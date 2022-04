Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Blue Air a anuntat, miercuri, ca va opera in acest an zboruri catre 13 destinatii de pe Aeroportul din Iasi, printre acestea numarandu-se Barcelona, Paris, Londra, Roma si Munchen. Directorul comercial al Blue Air, Krassimir Tanev, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la…

- Santorini, Skiathos, Corfu, Chania, Mykonos sau Zakynthos sunt doar cateva dintre rutele aeriene noi pe care operatorul low-cost Blue Air le va introduce pentru sezonul estival, la prețuri incepand de la 29,99 euro, cu toate taxele incluse. Compania aeriana low-cost Blue Air introduce, din 27 martie,…

- Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul Internațional Iași se afla pe locul doi in topul aeroporturilor regionale din țara, dupa cel din Cluj-Napoca. Este pentru prima data cand Aeroportul Iași reușește aceasta performanța, in ciuda restricțiilor impuse…

- Traficul de pasageri pe Aeroportul Iasi depaseste pentru prima data fluxul anual de calatori de pe Aeroportul "Traian Vuia" din Timisoara. Aflati amanunte din comunicatul oficial: Conform datelor de trafic transmise de Autoritatea Aeronautica Civila Romana, Aeroportul International Iasi se afla pe locul…

- Blue Air inregistreaza o cerere crescuta pentru toate cele 29 de destinatii Soare & Mare incepand cu luna aprilie, pe baza relaxarii restrictiilor de calatorie preconizate inainte de Paste. Programul de vara Blue Air (27 martie – 29 octombrie 2022) cuprinde peste 50 de rute noi si include 16 destinatii…

- Compania Blue Air vede o redresare puternica a cererii pentru calatoriile de Paște și de vara si adauga 14 noi destinații Soare & Mare pentru acest sezon. Totodata, toate rutele Blue Air vor beneficia de o reducere speciala.

- Directorul general al aeroportul din Iasi, Romeo Vatra, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca 2021 a fost un an bun pentru aerogara ieseana, in ciuda restrictiilor pe fondul pandemiei care au existat in special in primul semestru. Anul trecut, aerogara din Iasi a fost tranzitata de 639.532…

- Traficul pe aeroportul iesean a crescut, in anul 202,1 cu 37 la suta fata de anul anterior si a ajuns la aproape 640.000 de pasageri, conducerea aerogarii sperand ca valul cinci al pandemiei sa nu fie atat de restrictiv, iar numarul de pasageri sa treaca de 800.000 in acest an. Directorul general al…