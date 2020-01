Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Maia Sandu a anuntat ca Olesea Stamate este candidatul PAS pentru acest scrutin, cei de la PPDA au dezvaluit ca-l vor propune pe deputatul din primul Parlament, unionistul Mihai Druta. Declaratiile au fost facute de vicepresedintele PPDA Alexandru slusari pentru PUBLIKA TV.

- Ex-ministra Justitiei in Guvernul Sandu, Olesea Stamate, este candidatul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de deputat in alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti, ce se vor desfasura pe 15 martie. Anuntul a fost facut de lidera PAS, Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

- Mihai Druta este oferta Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar la alegerile parlamentare din circumscriptia nr. 38, Hancesti. Candidatura vine sa fie una „de consolidare a fortelor de dreapta”, a declarat pentru IPN, vicepresedintele PPDA, Alexandru Slusari. El mai spune ca o decizie finala…

- Vlad Țurcanu este candidatul Partidului Unitații Naționale la alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominala nr. 38, Hincești. Anuntul a fost facut de liderul PUN, Octavian Țicu, in cadrul unei conferințe de presa.

- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe desemnarea și inregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 in circumscripția electorala uninominala nr. 38, municipiul Hincești.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a constituit consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr. 38, municipiul Hincești, pentru organizarea și desfașurarea alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020.

- Comisia Electorala Centrala a decis sa organizeze alegeri parlamentare noi in circumscripția uninominala nr. 38, municipiul Hancești. Acestea se vor desfașura in data de 15 martie 2020. Fotoliul de parlamentar a devenit vacant dupa demisia deputatului Alexandru Botnari.