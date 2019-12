Blocarea roţilor în parcările supermarketurilor este ilegală Asa au decis factorii de raspundere din cadrul Primariei Timisoara, iar celelalte administratii locale ar putea sa le urmeze exemplul. Decizia a fost luata in cadrul Comisiei de Circulatie a municipiului Timisoara, care s-a intrunit de urgenta cu scopul de a analiza faptul ca unele centre comerciale si supermarket-uri practica blocarea rotilor autovehiculelor din parcarile acestora, iar pentru deblocare percep anumite taxe. Aceasta practica este raspandite ti in Galati, multi soferi exprimandu-si adeseori nemultumiriea. In luarea acestei decizii, generata de sute de reclamatii ale cetatenilor,… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

