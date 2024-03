Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a laudat activitatea Politiei Romane din ultimele 12 luni, sustinand ca "nu exista nedreptate mai mare" care s-ar putea face acestei institutii decat sa fie judecata pe exemple mai putin fericite si pe operatiuni care nu reusesc, dar care sunt izolate.…

- In fiecare an, in ziua de Buna Vestire , se sarbatorește și Ziua Poliției Romane. Cu aceasta ocazie, premierul Marcel Ciolacu a postat pe pagina de Facebook a Guvernului un mesaj catre toți polițiștii. „Astazi, in zi sfanta de Buna Vestire, sarbatoarea crestina a daruirii si a sperantei, marcam, ca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a laudat activitatea Politiei Romane din ultimele 12 luni, sustinand ca „nu exista nedreptate mai mare” care s-ar putea face acestei institutii decat sa fie judecata pe exemple mai putin fericite si pe operatiuni care nu reusesc, dar care sunt izolate.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a laudat activitatea Politiei Romane din ultimele 12 luni, sustinand ca „nu exista nedreptate mai mare” care s-ar putea face acestei institutii decat sa fie judecata pe exemple mai putin fericite si pe operatiuni care nu reusesc, dar care sunt izolate.…

- Astazi, Politia Romana implineste 202 ani de la infiintare. Nu intamplator, ziua Politiei Romane este de Sarbatoarea Bunei Vestiri. Pentru ca, in traditia crestina, aceasta sarbatoare inseamna, printre altele, si implinirea fagaduintelor. Cu aceasta ocazie, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta…

- Din anul 2002, data de 25 martie a fost desemnata Ziua Politiei Romane.Alegerea acestei date este legata de simbolul crestin al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii, simbol ce a fost preluat si pe actualul drapel al Politiei Romane.Context istoricIn anul 1822 domnitorul Grigore Dimitrie…

- La Judecatoria Mangalia au ajuns, astazi, parinții tinerilor decedați in accidentul rutier din 2 Mai. Tatal lui Sebastian Olariu are la el o fotografie cu baiatul ucis in accident. In schimb, Vlad Pascu va fi audiat prin videoconferința."Asta este sfidare! Pe cine platim noi? Din banii noștri? Doamna…

- Christopher Wray, director FBI din 2017, a venit in capitala Romaniei pentru a consolida „parteneriatul solid dintre SUA și Romania in domeniul aplicarii legii”, a anunțat miercuri, 21 februarie, Ambasada SUA de la București.„Directorul FBI – Federal Bureau of Investigation, Christopher Wray, impreuna…