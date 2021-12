Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Bogdan Mateescu, actualul presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, a fost votat, joi, interimar in aceasta functie, potrivit unui anunț al CSM. Votul din plen a fost exprimat pentru situatia in care Sectia pentru judecatori nu reuseste pana in data de 6 ianuarie, atunci cand…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis sa respinga definitiv acțiunea intentata de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa DNA, impotriva Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care nu i-a acordat gradul profesional de Parchet General. Minuta ICCJ: “Admite recursul declarat de paratul Consiliul…

- “PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor”. Anunțul a fost facut, duminica, de președintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook. In plus, Ciolacu reproșeaza ca niciuna dintre cele 10 propuneri de…

- Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea disciplinara a judecatoarei din Braila, care a schimbat arestul preventiv cu arestul la domiciliu in cazul unui barbat suspectat ca a violat la minora. Aceasta și-a motivat decizia spunand ca faptele inculpatului nu sunt de o așa gravitate incat…

- AUR va iniția procedurile parlamentare pentru ca autoritațile sa demareze controlul averii Președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, sambata seara, intr-o postare pe Facebook, de deputatul AUR Dan Tanasa. Potrivit legii, averea Președintelui Romaniei in exercițiu poate fi cercetata…

- USR a anunțat ca intalnirea dintre Dacian Cioloș, Florin Cițu și Kelemen Hunor pentru negocierea formarii unui nou guvern de coaliție s-a anulat. Anunțul a fost facut cu doar cateva minute inainte ca intalnirea, programata pentru vineri la ora 14.00, sa inceapa. Surse politice au precizat pentru Sursa…

- Dacian Cioloș și-a prezentat demisia din funcția de președinte al grupului Renew Europe din Parlamentul European, așa cum a promis dupa caștigarea mandatului de președinte al USR. De altfel, Cioloș a precizat ca este pregatit pentru noi negocieri in ceea ce privește reintrarea in coaliția de guvernare.…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, i-a cerut un judecator federal din Florida, sa forțeze Twitter sa-i redeschida contul, relateaza CBS News. Avocații lui Trump au depus o moțiune la Tribunalul Districtual din Miami, prin care solicita un ordin preliminar impotriva rețelei…